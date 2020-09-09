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أخبار العالم

إصابة وزير لبناني بفيروس كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إصابة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 


وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية: "نتيجة اختبار pcr (فحص كورونا) الذي أجراه الوزير شربل وهبة جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي أمس الأول (الإثنين) احتاج الى تأكيد". 


وأوضح البيان أن "الوزير يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين".


ويعد شربل وهبة، ثاني وزير لبناني يصاب بفيروس كورونا المستجد، عقب إصابة الرئيس السابق محمد الصفدي. 


ويشهد لبنان ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت. 
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