افريكوم: إصابة جندي أمريكي في هجوم إرهابي لحركة الشباب بالصومال

أعلن الجيش الامريكي في بيان صدر عنه ان جنديا امريكيا اصيب الاثنين الماضي في الصومال بعد ان استهدفت سيارة مفخخة وقذائف مورتر. نفذ الهجوم إرهابيو حركة الشباب.





وقال الكولونيل بالقوات الجوية الكولونيل كريس كارنز، المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان: "إن الجندي الأمريكي في حالة مستقرة ويتلقى العلاج من إصابات لا يُعتقد أنها تهدد حياته".





وأفادت أفريكوم بمقتل إرهابي واحد على الأقل من حركة الشباب في الهجوم.





كما أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود صوماليين وجرح آخر. وقع الهجوم خارج إحدى القواعد الصومالية في قرية جاني عبد الله ، على بعد حوالي 37 ميلًا من مدينة كيسمايو الساحلية، العاصمة الإدارية لولاية جوبالاند.





وقال محمد احمد صبرية مدير الاتصالات في جوبالاند لـ رويترز إن "جنديين من القوات الخاصة لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران، وأصيب ضابط أمريكي بجروح خطيرة ".





وأضاف أن أحد الجرحى من القوات الصومالية الصومالية توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.





وقال "كارنز" إن القوات الأمريكية والصومالية كانت "تؤدي مساعدة ومرافقة عندما هاجمت حركة الشباب مركبة تستخدم كجهاز متفجر مرتجل و باستخدام قذائف الهاون".



