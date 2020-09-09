برلماني: كل العقارات التي تمت إزالتها إلى الآن لا يجوز التصالح فيها.. فيديو

قال محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، إن كل العقارات التي تمت إزالتها إلى الآن لا يجوز التصالح فيها من الأساس وفقا لمواد قانون التصالح في مخالفات البناء









وأضاف الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع "صدى البلد "، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين اوضاع 3 ملايين مخالفة .









وتابع:" قنوات الاخوان والجماعات الارهابية تروج وتبث الشائعات حول مخالفات البناء من اجل "تحقيق أهدافهم الخبيثة".









وأكمل الفيومي:" التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن المصري والجيل الحالي والمستقبلي للقضاء على العشوائيات ".



