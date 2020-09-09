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توك شو

برلماني: كل العقارات التي تمت إزالتها إلى الآن لا يجوز التصالح فيها.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:01 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، إن  كل العقارات التي تمت إزالتها إلى الآن لا يجوز التصالح فيها من الأساس وفقا لمواد قانون التصالح في مخالفات البناء .


وأضاف الفيومي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في  برنامج " صالة التحرير " المذاع  "صدى البلد "، أن  قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين اوضاع 3 ملايين مخالفة .


وتابع:"  قنوات الاخوان والجماعات الارهابية تروج وتبث الشائعات حول مخالفات البناء من اجل "تحقيق أهدافهم الخبيثة".


وأكمل الفيومي:"  التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن المصري والجيل الحالي والمستقبلي للقضاء على العشوائيات ".

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