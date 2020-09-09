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رياضة

اللجنة الطبية تخطر سموحة بنتيجة الرابيد تست قبل مواجهة الزمالك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:21 م
المسحة الخاصة بفيروس
المسحة الخاصة بفيروس كورونا
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حسام الحارتي
أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان نادي سموحة بسلبية نتائج " رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا والذي خضع له اللاعبون والجهاز الفني قبل مواجهة نادي الزمالك .

ويواجه سموحة نظيره نادي سموحة غدا الخميس باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري .

ورصد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حال تحقيقهم الفوز على الزمالك.

وعقد فرج عامر جلسة مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وطالبه بضرورة تحقيق الفوز والتواجد ضمن المربع الذهبي ومحاولة المشاركة في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وتعهد أحمد سامي ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق طموحات الفريق وتحقيق الفوز على نادي الزمالك .
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