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رياضة

تعادل وادي دجلة والمقاولون العرب 1-1 فى الدوري المصري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:09 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على احداث مباراة المقاولون العرب ومضيفه وادي دجلة ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بترو سبورت فى غطار مباريات الاسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري . 

شهدت الدقيقة 44 هدفا رائعا لفريق المقاولون العرب، عن طريق طاهر محمد طاهر، الذي استغل كرة عرضية من الجانب الأيمن استلمها بمهارة ثم سددها بقدمه في شباك وادي دجلة.

واستطاع فريق وادي دجلة ادراك هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق رجب عمران، بعد تصويبة من عبد الكبير الوادي اصطدمت بالقائم الأيسر ليجدها عمران أمامه يسكنها بسهوله في مرمى فريق المقاولون العرب.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب الى النقطة 44 في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري ، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة الى 27 فى المركز الـ12 من جدول المسابقة . 
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