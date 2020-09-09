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رياضة

الخطيب يتفقد المنشآت الجديدة في فرع الأهلي بالشيخ زايد.. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء، على القيام بجولة تفقدية داخل فرع النادي بالشيخ زايد، لمتابعة ملف الإنشاءات الجديدة داخل الفرع وأعمال التطوير في عدد من المناطق، للاطمئنان على سير العمل وسرعة الانتهاء من هذه الأعمال في المواعيد المقررة لها، فضلًا عن الخدمات المقدمة للأعضاء في الفرع في كافة الاتجاهات.


ورافق الخطيب في جولته اليوم، اللواء محمود الفيشاوي، مدير الفرع، وتضمنت العديد من المناطق الإنشائية، في مقدمتها منطقة الصالات الثلاث الجديدة، والجراج، والمنطقة الترفيهية وما تتضمنه من منافذ لخدمة الأعضاء.


كما حرص رئيس النادي الأهلي على تفقد الأعمال الإنشائية للمبنى الاجتماعي الجديد، ومنطقة الشهر العقاري، ومبنى الأكاديمية، فضلًا عن منطقة مجمع البنوك، التي تشمل ثلاثة مقرات لثلاثة بنوك رئيسية، هي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.


واستعرض الخطيب مع مدير فرع زايد الجدول الزمني الخاص بالانتهاء من هذه الأعمال، مشددًا على ضرورة الانتهاء منها في الموعد المحدد، ووفقًا لأفضل المعايير التي تليق بخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

الخطيب يتفقد المنشآت الجديدة في فرع الأهلي بالشيخ زايد.. صور
الخطيب يتفقد المنشآت الجديدة في فرع الأهلي بالشيخ زايد.. صور
الخطيب يتفقد المنشآت الجديدة في فرع الأهلي بالشيخ زايد.. صور
الخطيب يتفقد المنشآت الجديدة في فرع الأهلي بالشيخ زايد.. صور
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