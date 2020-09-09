AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أسترازينيكا الأمريكية تكشف مفاجأة عن توقف تجارب لقاح كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:40 م
أسترازينيكا الأمريكية
أسترازينيكا الأمريكية
Advertisements
قسم الخارجي
فجرت شركة أسترازينيكا الأمريكية، اليوم الأربعاء، مفاجأة، حيث نفت توقف تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بسبب حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض. 

وقالت الشركة، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "التقارير التي تدعي أنها تستند إلى التعليقات التي أدلى بها رئيسنا التنفيذي، في وقت سابق اليوم، التي تفيد بأننا أكدنا أن أحد المشاركين في تجربتنا السريرية عانى من التهاب النخاع المستعرض؛ غير صحيحة". 

وأضافت الشركة أن الرئيس التنفيذي للشركة ذكر أنه لا يوجد تشخيص نهائي قبل إجراء المزيد من الاختبارات.

وصرح المتحدث باسم الشركة بأنه سيتم تسليم هذه الاختبارات إلى لجنة سلامة مستقلة ستراجع الحدث وتضع تشخيصًا نهائيًا. 

وكانت شركة أسترازينيكا الأمريكية أعلنت في وقت سابق توقف تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد بشكل مؤقت بسبب حدث لم تكشف عنه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآمال بشأن توافر لقاح محتمل لكورونا تصعد بالبورصات الأوروبية

أكسفورد: لقاح كورونا أظهر مستويات سلامة مقبولة ورد فعل مناعي

تسلل زمني للسباق العالمي نحو علاج فيروس كورونا.. صراع دولي على اللقاح الآمن والأكثر فعالية لإنتاج الأجسام المناعية.. وعلاج سانوفي يثير أزمة بين أمريكا وفرنسا

طرح لقاح كورونا صار أقرب.. إشارات هامة من أمريكا والصين وروسيا عن مضادات متنوعة للفيروس القاتل.. جامعة أكسفورد تبدأ تجارب المرحلة الثالثة.. وتطمينات بنتائج مبهرة

تطور خطير.. شركة أمريكية توقف تطوير لقاح كورونا بعد ظهور أعراض جانبية

رئيس شركة سانوفي الفرنسية يكشف سعر لقاح كورونا

ترشيحاتنا

أبرز 25 تصريحا لـ محافظ البنك المركزي لـ أحمد موسى.. فيديو

المحامي سمير صبري يفتح النار على محمد رمضان | شاهد

شاهد لحظة انفجار قوي بولاية أوريجون الأمريكية

جريمة بشعة.. شاهد .. تعذيب شاب يمني حتى الموت

في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بمنع أحمد شوبير من التعليق على مبارياته

أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص إزالة العقارات .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلمة السر بالمرتزقة.. تقرير يكشف ألاعيب تركيا حال قيام حرب مع اليونان

عشان صحة أسرتك.. طريقة تخزين البيض بخطوات سليمة

لأصحاب حساسية الجلوتين.. احذروا تناول هذه الأطعمة