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مرأة

طريقة عمل إنجل بأي كراست المارينج

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
طريقة عمل انجل بأى
طريقة عمل انجل بأى كراست المارينج
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل انجل بأى كراست المارينج، بمذاق رائع أفضل من الجاهز.

مقادير انجل باي كراست المارينج​

100 جرام بياض بيض  
ربع ملعقة صغيرة كريمة التارتار
ثلاثة أرباع كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير انجل باي كراست المارينج​:

* يسخن الفرن على درجة حرارة 80-100

* تجهز صينية تارت مدهونة بالزيت

* يخفق بياض البيض حتى يصبح هش القوام

* تضاف كريمة التارتار والفانيليا ونقلب

* يوضع السكر تدريجيا على بياض البيض، ويخفق في العجان، حتى يصبح مارينج

* يوضع في كيس حلواني، ثم يشكل على قاع وحواف صينية التارت

* يخبز في الفرن حوالي ساعتين

* يترك في الفرن حتى يبرد تماما

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