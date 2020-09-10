طريقة عمل إنجل بأي كراست المارينج

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل انجل بأى كراست المارينج، بمذاق رائع أفضل من الجاهز.
مقادير انجل باي كراست المارينج
100 جرام بياض بيض
ربع ملعقة صغيرة كريمة التارتار
ثلاثة أرباع كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير انجل باي كراست المارينج:
* يسخن الفرن على درجة حرارة 80-100
* تجهز صينية تارت مدهونة بالزيت
* يخفق بياض البيض حتى يصبح هش القوام
* تضاف كريمة التارتار والفانيليا ونقلب
* يوضع السكر تدريجيا على بياض البيض، ويخفق في العجان، حتى يصبح مارينج
* يوضع في كيس حلواني، ثم يشكل على قاع وحواف صينية التارت
* يخبز في الفرن حوالي ساعتين
* يترك في الفرن حتى يبرد تماما