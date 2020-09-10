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مرأة

بجنيه واحد.. احصلي على أظافر أقوى عشرة أضعاف بهذه الوصفة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:26 م
بجنية احصلي على أظافر
بجنية احصلي على أظافر أقوى عشر أضعاف
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أسماء عبد الحفيظ

تبحث أغلب الفتيات عن وصفة طبيعية تغنيها عن تركيب الأظافر وتعالج تقصف الأظافر وضعفها لتصبح أقوى عشرة أضعاف، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الوصفة لتقوية الأظافر التى لن تكلفك سوى جنيه واحد فقط.


كشف موقع "بولد سكاى" الهندى الشهير عن وصفة الليمون لتقوية الأظافر.


الليمون

من أقوى وأغنى مصادر فيتامين "سي" الذي يعمل كمبيض فعال ومغذٍ للأظافر بشكل كامل.


الطريقة:

تعصر ليمونة في إناء صغير ويضاف عليها معلقة واحدة من البيكنج باودر ونصف معلقة من معجون الأسنان.
تدعك الأظافر بالخليط عن طريق فرشاة أسنان ناعمة وتدلك الجلد الذي يحيط بالظفر لضمان نظافة كاملة لجميع مناطق الظفر.
تترك الوصفة لمدة 10 دقائق، وتغسل بالماء الدافئ أو ماء الورد.
تكرر مرة يوميًا لمدة أسبوع.

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