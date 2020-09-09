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مرأة

أسرع وصفة لإطالة الأظافر بفيتامين سي إليك الطريقة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
وصفة طبيعية لإطالة
وصفة طبيعية لإطالة الأظافر
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أسماء عبد الحفيظ

تودين الحصول على أظافر طويلة بطبيعتها دون الحاجة لتركيب الأظافر، إليك أسرع وصفة للحصول على أظافر طويلة وقوية.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير، عن وصفة فيتامين سي لإطالة الأظافر سريعا، التى تتمثل فيما يلي.

عصير البرتقال لإطالة الأظافر

يعد أيضًا من المصادر الغنية بفيتامين سي والذي يعمل لتحفيز إنتاج الكولاجين في الأظافر، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الفوليك الذي يعمل بدوره على تحفيز نمو الأظافر وتغذيتها.

الطريقة:

تنقع الأظافر في كمية كافية من عصير البرتقال الطازج لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
تغسل الأظافر بالماء الدافئ ثم يتم تجفيفها.
ترطب الأظافر بأحد أنواع الكريمات المرطبة.
تكرر الطريقة يوميًا للحصول على أفضل النتائج

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