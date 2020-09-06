لصاحبات الأظافر القصيرة .. رسومات جميلة للمانكير الفرنسي









واذا كنتي تحاولين التعرف علي اشكال للمانكير مناسبة لاظافرك ، فيمكنك تطبيق الأظافر "المشمش الفرنسي" وهو ان يكون لون المانكير بلون مشمشي وكأنه طبيعي علي اطراف الظافر.





اما النوع التاني هو الفرنش الطولي والذي يكون بمسار علوي شفاف. وتطبيقه سهل جدا ضعي معطفًا واصنعي بعناية شريطًا رفيعًا في المنتصف باستخدام أي من الألوان المفضلة لديك. اتركه ليجف وانهيه بطبقة شفافة أخرى.









كما يوجد الفرنش الكامل وهو يكون حول الاظافر من جميع الحواف باللون الابيض













إذا لم تكن من محبي الأظافر الطويلة وتريد إبقائها أنيقة وبسيطة ، فلا داعي لمزيد من البحث. النصائح الفرنسية الوردية ستفي بالغرض. إنها خالية من الإزعاج ولا تجذب الكثير من الاهتمام بينما تستمر يديك في الظهور بشكل سريع