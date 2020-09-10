AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

وسط نجاح جماهيري كبير، تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "المتحولون".

 

تدور أحداث مسرحية "المتحولون"، في اطار كوميدي حول بعض الأشخاص الذين يقعوا ضحية لشخص يقوم بسرقة أعضاء المرضي من إحدي المستشفيات بطريقة ساذجة جدًا مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي.

كما يشارك في البطولة إسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد
المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد
المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد
المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد
المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد
المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد
المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد
المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد
المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مسرحية "فوزي الدرمللي".. أحدث عروض مسرح مصر

قبل عرضها اليوم .. تفاصيل مسرحية "فوزي الدرمللي"

عرض الطريق إلى المليون على MBC مصر.. غدا

قبل عرضها مساء الجمعة.. تفاصيل غفير في بيتي أحد عروض مسرح مصر .. صور

ترشيحاتنا

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

مصادر: مؤمن زكريا يحضر مران الأهلي بالتتش

الزمالك يحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز

تقرير سعودى: الفيفا يقرر إلغاء بطولة كأس العالم للأندية 2020

ضحك على الدقون.. تعليق أحمد حسن عن تساوي عرض بيراميدز مع الأهلي لضم رمضان صبحي

بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

الزمالك يحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز

ضحك على الدقون.. تعليق أحمد حسن عن تساوي عرض بيراميدز مع الأهلي لضم رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد

المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها في البحر