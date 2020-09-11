الأمانة العامة لحزب التجمع تعقد اجتماعا لتلقي ترشيحات انتخابات مجلس النواب .. غدا

قال محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن الأمانة العامة لحزب التجمع والتى تضم المكتب السياسى للحزب وأمناء الحزب فى المحافظات ستعقد اجتماعا غدا السبت لطرح تقاريرهم الخاصة بمرشحى الحزب فى المحافظات على المقاعد الفردية.





وأضاف فرج، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجان الحزب فى المحافظات من أسوان إلى الإسكندرية اتمعت خلال الأسبوع الماضى بقرار من المجلس الرئاسى للحزب، لتلقى الترشيحات على المقاعد الفردية فى المحافظات فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.





وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن الحزب تلقى حتى الآن طلبات ترشح من 20 مرشحا على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة فى معظم المحافظات فى أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية والعريش وشمال سيناء والإسكندرية والبحيرة.





وتابع: "الحزب كلف سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بالتفاوض مع أحزب تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر بشأن مرشحينا على القائمة فى انتخابات مجلس النواب".





واختتم: "هناك عدد من نواب الحزب السابقين جاءوا ضمن الترشيحات على القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب المقبلة وهم؛ هلال الدندراوى، نائب رئيس حزب التجمع، وعاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، بالإضافة إلى معظم أمناء الحزب فى المحافظات ممن لديهم تجارب سابقة فى انتخابات مجلس النواب".



