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ديني

خالد الجندي: قضايا الزنا تسقط بالتقادم على رأي بعض الفقهاء.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:25 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن جرائم التحرش والاغتصاب والتنمر، لا تسقط بالتقادم، وإنما عقوبة الزنا تختلف، فقد اعتبرها بعض الفقهاء تسقط بالتقادم.


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: قضايا التحرش والتنمر والاغتصاب قضايا لا تسقط بالتقادم.


وذكر أن بعض الفقهاء قالوا إن الزنا يسقط بالتقادم فلو حصلت الشهادة بعد شهر مثلا من الواقعة يخلى سبيل الزاني فورا.


وأشار إلى أن القاضي لا يسارع في إقامة الحد لو اجتمع الشهود الأربعة وأقروا بشهادتهم، وإنما يطبق حديث النبي الذي يقول فيه "ادرأوا الحدود بالشبهات".
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