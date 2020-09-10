احترس.. 5 علامات فى إطارات سيارتك تهدد سلامتك

تعد إطارات السيارات من أهم عوامل السلامة والأمان على الطرق أثناء السير والتي يغفل عنها الكثيرون، فمن الممكن أن تظهر بعجلات القيادة بها عيوب خفية قد لا يلاحظها قائد السيارة، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم علامات تلف الإطارات، التى تستدعى ضرورة تغييرها لتجنب مخاطرها.





1- طبقة الإطار

عند شراء إطار جديد لسيارتك تلاحظ مدى سمك الإطار مع النقوش البارزة التي تدل على حالته الجيدة، ولكن مع مرور الوقت وقطع العديد من الكيلومترات تبدأ هذه الطبقة السميكة فى التآكل، وتمحى النقوش البارزة، وهي من أهم علامات تغيير الإطارات.





2-شروخ وتشقق الإطار

السبب الرئيسي لتلك العلامة الهامة هو تغيرات الطقس المختلفة، بين عوامل الحرارة المرتفعة وعوامل البرودة ومياه الأمطار والطرقات، تلك الأسباب تجعل ظهور التشققات بشكل أسرع ولتجنب الوقوع في تلك المخاطر، عليك الابتعاد عن توقف السيارة في أشعة الشمس المباشرة، أو في المساحات الممتلئة بالمياه.





3- طرق صيانة الإطار السيئة "الخابور"

إذا تعرض إطار السيارة إلى الثقوب الناتجة عن المسامير الملقاة في الطرق أو لأي سبب آخر لثقب الإطار، عليك الابتعاد تمامًا عن الطريقة التقليدية القديمة وهي استخدام الخابور في عملية إصلاح الثقوب، الحل الأمثل هو معالجة تلك الثقوب باستخدام اللحام وهو عبارة عن دائرة بها مادة لاصقة وتغطي مكان الثقب بطريقة فنية تتناسب مع أداء الإطار فيما بعد، ويعد اللحام هو الطريقة المناسبة في تلك المواقف.





4- ضغط الهواء والنيتروجين

ضغط الهواء له عامل مهم في الحفاظ على العمر الإفتراضي لإطارات السيارة سواء كان استخدام الهواء التقليدي أو استخدام غاز النيتروجين، ولكن يفضل أن يتم تعبئة الإطارات بغاز النيتروجين، لأنه من الغازات الخفيفة والملائمة في الحفاظ على انسيابية الكاوتش المطاطي لتجعله ذا قدرة مرنة تتماشى مع الطرق المختلفة.





5- فقاعة الإطار