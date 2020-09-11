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تعليم

16 سبتمبر ... تنمية القدرات بجامعة حلوان ينظم دورة حول الذكاء الاصطناعي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

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وتهدف البرامج إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 
كان ذلك فى إطار السعى  الى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة
كما يأتي تنظيمها  لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية  كل وفق تخصصه.


و من ضمن هذه الدورات دورة بالذكاء الاصطناعي يومي 16-17 سبتمبر ويحاضر بها الدكتور محمد ماهر عبد الغفار المدرس بكلية العلوم.
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