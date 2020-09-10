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رياضة

أخبار الأهلي.. تركي آل الشيخ يتغزل في القلعة الحمراء.. و6 نقاط تفصل كتيبة فايلر عن التتويج الـ42

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:55 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.



أشاد المستشار تركي آل الشيخ بالاستقبال الرائع من قبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لـ مؤمن زكريا نجم الفريق اليوم بملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة .



علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على أنباء تفاوض القلعة الحمراء مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي.



حقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دورى سوبر السلة بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.



تعادل فريق الزمالك وسموحة بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد برج العرب فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 52 نقطة والفريق السكندرى الى 33 نقطة.

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