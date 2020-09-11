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محافظات

محافظ الغربية ينيب "زين العابدين" لتقديم بوكيه ورد وبرقية شكر لسيدة القطار

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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احمد علي
قدم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة منذ قليل يرافقه المهندس محمد صلاح سكرتير عام مجلس مركز ومدينة المحلة والمحاسبة لمياء خليفة نائب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة للتطوير بوكيه ورد وبرقيه شكر الي صفيه ابوالعزم  مدرسه رياض الاطفال والمعروفة اعلاميا بسيدة القطار " المنصوره _ القاهره " لدعمها واقعه المجند ورفضها سلوك كمسري القطار.


وجاء ذلك بالإنابة عن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم ولفيف من قيادات التنفيذية تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء .

كما اجري محافظ الغربية اتصالا هاتفيا بسيدة القطار وجه خلال المكالمة كافة معاني الشكر والثناء لموقفها البطولي والريادي لدعم مجند القوات المسلحه وسداد قيمة تذكره له فضلا عن اعتراضها تسليمه وانزاله من جانب الكمسري ومشرف القطار لعدم توافر النقود معه وعدم قدرته علي سداد قيمتها .

وأعرب محافظ الغربية عن اشادته بسيدة القطار ودعمه لها في مجال عملها وحياتها الأسرية متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة .
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