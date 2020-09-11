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فن

بعد وفاة رجاء الجداوي .. أول ظهور لابنتها بدون حجاب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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شروق إبراهيم
حلت امي مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ضيفة على برنامج اسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي.

واللافت ان  اميرة مختار ظهرت بدون مكياج وبدون حجاب في اول ظهور إعلامي.

وتتحدث أميرة عن أهم ذكريات الفنانة رجاء الجداوى وعن مرور عيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوى بعد رحيلها وستفتح أميرة مختار خزائن ذكرياتها لنتعرف عن قرب على أهم محطات الفنانة رجاء الجداوى ما بين حياتها الفنية والشخصية وعن أهم الأعمال لديها والأقرب الى قلبها وعن أحب الأماكن التى تعشقها رجاء الجداوى .

كما تتحدث عن أهم الشخصيات المقربة والمحببة فى الوسط الفنى وخارج الوسط الفنى لرجاء الجداوي.

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