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بين الناس

مواطن يستغيث: حذفوني من بطاقة التموين وتغييرها باسم أصغر أطفالي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد علي فؤاد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إصدار بطاقة التموين الخاصة بأسرته باسم أصغر أطفاله.

يقول فى رسالته: كنت أحمل بطاقة تموين باسمي ومعى زوجتي وهذه البطاقة تحمل رقم قومى 26406061601753 ورقم البطاقة هو 121400267196، منذ 5 سنوات أحاول إضافة أطفالى الثلاثة على البطاقة، ولم تنجح المحاولات، وعند علمى بضرورة تحديث بيانات البطاقة وإضافة رقم هاتف وعند قيامى بهذه الخطوات فوجئت بعدم وجود بطاقة باسمى أو بالرقم القومى وعند استعلامى من الرقم الساخن عرفت أنها أصبحت باسم ابنتى القاصر ذات ال10 سنوات وأختها ذات ال 9 سنوات وتم حذفى أنا وزوجتى .

وناشد المسئولين التدخل للتعرف على سبب هذه المشكلة الكبيرة، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01157760101

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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