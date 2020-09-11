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ترطيب وإزالة البقع.. 10 فوائد للزبادي على البشرة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
فوائد للزبادي على
فوائد للزبادي على البشرة
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هاجر هانئ
يعتبر الزبادي من أكثر المكونات التي تدخل في العديد من الوصفات و الماسكات التي تساعد في التخلص من المشاكل الجلدية و الحصول على بشرة نضرة و حيوية خالية من أي شوائب، ولكن لا يعلم الكثير مدي فوائد الزبادي للبشرة.

فوائد الزبادي الصحية

 كشف الدكتور محسن النادي، أستشاري الطب البديل، عن فوائد الزبادي الصحية التي تدفعك إلى أستخدام الماسكات التي تحتوي على الزبادي لكي  تتمتعي ببشرة صحية خالية من أي مشاكل..

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-ترطيب البشرة
-التخفيف من الالتهابات الجلدية، مثل الصدفية
-التقليل  من التجاعيد والخطوط الدقيقة.
-مكافحة حب الشباب وعلاجه و التقليل من أثاره
-إزالة البقع 
-التقليل من الهالات السوداء.
-علاج الالتهابات الجلدية
- يساهم في علاج الخراجات
-تهدئة حروق الشمس
-التقليل من تهيج البشرة.

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