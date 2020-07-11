للبشرة.. الزبادي يعالج 5 مشاكل صحية وحب الشباب أبرزها

تحرص المرأه دائما على الاهتمام ببشرتها، وقدمت دكتور وسام سوقية، اخصائية التجميل والعناية بالبشرة فوائد الزبادي لها فهو غني بالبروبيوتك وهي خمائر وبكتيريا لها فوائد عظيمة للجسم.
وتابعت وسام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزبادي يساعد في علاج بعض الامراض منها :
الإكزيما
الحساسية
حب الشباب
الجروح واثار الحروق من الشمس
من خلال وضع اللبن على البشرة
ونصحت أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، بتناول الزبادي بإستمرار للحفاظ على صحة بشرتك وجسمك بالاضافة إلى استخدامه في الماسكات الطبيعية.
وتابعت وسام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزبادي يساعد في علاج بعض الامراض منها :
الإكزيما
الحساسية
حب الشباب
الجروح واثار الحروق من الشمس
من خلال وضع اللبن على البشرة
ونصحت أخصائية التجميل والعناية بالبشرة، بتناول الزبادي بإستمرار للحفاظ على صحة بشرتك وجسمك بالاضافة إلى استخدامه في الماسكات الطبيعية.