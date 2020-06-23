أيهما تختار.. ما هو الفرق بين الزبادي اليوناني والعادي؟

الزبادي منتج ألبان مخمر منتشر في جميع أنحاء العالم، وفي السنوات الأخيرة، انطلق نوع معين يسمى الزبادي اليوناني بين عشاق الصحة.





كل من الزبادي اليوناني والعادي مليء بالعناصر الغذائية عالية الجودة ويقدمان فوائد صحية متعددة، لكنك قد تتساءل عما يميزهما.





يشير موقع "هيلثي" إلى الاختلافات بين الزبادي اليوناني والعادي لمساعدتك في تحديد أيهما تختار.





الزبادي العادي واليوناني عبارة عن منتجات ألبان مستنبتة (أو مخمرة)، إلى جانب القشدة الحامضة واللبن والكفير.





يتم تصنيع منتجات الألبان المتخمرة عن طريق تحويل اللاكتوز - السكر الموجود في الحليب بشكل طبيعي - إلى حمض اللاكتيك باستخدام بكتيريا معينة، تسمى أيضًا مزارع البادئة.







في الواقع، يتم إنتاج الزبادي العادي واللبن اليوناني بنفس المكونات الرئيسية - الحليب الطازج، بالإضافة إلى المكورات العقدية الحرارية وLactobacillus bulgaricus كمزارع بداية.





ومع ذلك، يختلف مذاقها ومغذياتها بسبب طريقة صنعها.





الزبادي العادي

يُصنع الزبادي العادي عن طريق تسخين الحليب وإضافة البكتيريا وتركه ليتخمر حتى يصل إلى درجة حمضية تبلغ حوالي 4.5. بعد أن يبرد، ويمكن إضافة مكونات أخرى مثل الفاكهة.







المنتج النهائي لديه اتساق سلس ولكن قد يختلف في السمك، معظم الزبادي إما قابل للشرب أو يمكن تناوله بملعقة.





بسبب طبيعته الحمضية، قد يكون طعم الزبادي العادي حامضًا قليلًا، بشكل عام أحلى من الزبادي اليوناني.





الزبادي اليوناني

يُصنع الزبادي اليوناني، المعروف أيضًا باسم الزبادي المركز أو المصفى، عن طريق التخلص من مصل اللبن والسوائل الأخرى من الزبادي العادي.





الزبادي اليوناني يأخذ حليبًا أكثر بكثير من الزبادي العادي لعمل دفعة من نفس الحجم. تقليديا، يصفى اللبن في أكياس قماش حتى ثلاث مرات حتى يصل إلى الملمس المطلوب. تستخدم طرق الإنتاج الحديثة أجهزة الطرد المركزي لتحقيق نفس التأثير.





قد تستخدم بعض الشركات عوامل سماكة أو مكونات جافة أخرى، وفي هذه الحالة يُشار إلى المنتج النهائي باللبن المعزز أو على الطراز اليوناني.





الزبادي اليوناني أكثر سمكًا من الزبادي العادي، كما أنه أكثر تكلفة بشكل عام لأنه يتطلب المزيد من الحليب.





الزبادي العادي واليوناني له خصائص غذائية مختلفة جدًا. يقارن الجدول أدناه 8 أونصات (

245

جرامًا) من مجموعة منخفضة الدهون لكل منها:

زبادي عادي (قليل الدسم) زبادي يوناني (قليل الدسم)

سعرات حرارية 154 - 179

كربوهيدرات 17 جرامًا- 10 جرامات

السكر 17 جرامًا - 9 جرامات

بروتين 13 جرامًا- 24 جرامًا

دهون 4 جرامات - 5 جرامات

الكالسيوم 34٪ من القيمة اليومية.

صوديوم 7٪

كلا الزبادي أيضًا مصدر ممتاز للمغنيسيوم وفيتامين B12 واليود.







يحتوي الزبادي اليوناني على حوالي نصف الكربوهيدرات والسكر كزبادي عادي أثناء تعبئة ضعف البروتين تقريبًا، كما أنه يحتوي على كمية أقل من الكالسيوم والصوديوم.





هذه الاختلافات هي نتيجة لعملية تصفية الزبادي.





من ناحية، فإن إزالة مصل اللبن من الزبادي اليوناني يزيل بعضًا من اللاكتوز، مما يقلل من الكربوهيدرات ومحتوى السكر.







من ناحية أخرى، يظل البروتين سليمًا طوال عملية الإجهاد، لذلك توفر كثافة الزبادي اليوناني المزيد من البروتين.





ضع في اعتبارك أن المقارنة أعلاه تستند إلى إصدارات منخفضة الدهون من كلا المنتجين، تلك المصنوعة من الحليب كامل الدسم توفر الكثير من الدهون والسعرات الحرارية.





على سبيل المثال، يقدم نفس الزبادي العادي المصنوع من الحليب كامل الدسم 8 جرامات من الدهون، في حين أن نفس الوجبة من اللبن الزبادي كامل الدسم تحتوي على 12.25 جرام، تضاعف ثلاث مرات تقريبًا من الدهون.

