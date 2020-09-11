AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

قبل الختام.. مهرجان المسرح التجريبي يتحدى كورونا وفعالياته تصل إلى دول العالم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:40 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
حققت فعاليات الدورة الـ 27 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، التي تختتم مساء اليوم، نجاحًا كبيرًا، خاصة في ظل توقف العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، بسبب إنتشار فيروس كورونا، الأمر الذي كان يسبب مخاوف عديدة، تجاه إقامة المهرجان، إلا أنه تخطى كل ذلك وخرج في صورة تليق بإسم مصر.

شهدت أيام المهرجان عدة فعاليات في مزيج ما بين الفعاليات الحية، والـ"أون لاين"، حيث انطلقت منافساتها عبر ثلاث مسابقات اثنتان منهما  افتراضيا عبر الشاشات والوسائط التقنية، تابعهما الجمهور من خلال القناة الرسمية لـ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى والمعاصر علي "يوتيوب" وهما مسابقة "مسرح الحظر"، والتي يتنافس فيها تسعة عروض تم اختيارها من بين 54 عرضا تقدمت للمشاركة، وتمثل مسارح أوروبا وأمربكا فضلا عن مصر وأفريقيا.

المفهوم الأساس لهذه المسابقة هو البحث عن بدائل للعرض الحي الذي حالت ظروف الوباء دون استمراره، من خلال تحالف الكاميرا مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وتحالف كلاهما كجانب واحد مع خشبة المسرح من أجل استمرار فن المسرح قائما.

وجاءت المسابقة الثانية لـ"العروض المصورة "، التي لا تتجاوز مدتها حاجز الـ90 دقيقة، وهي العروض التي أنتجت قبل الجائحة بشكل طبيعي وتم تصويرها قبل أن تحول الظروف بين استمرار عرضها وتنقلها.

وشاركت في هذه المسابقة أيضا تسعة عروض من بين 172 عرضا تقدمت للمنافسة بينها 96 عرضا مصريا.

أما المسابقة الثالثة لم تكن ضمن التخطيط الأساسي لفعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى والمعاصر، لكنها أضيفت لاحقا بعد اقتراح تقدم به عضو مجلس إدارة المهرجان الراحل د. حسن عطية،  كإستثمار لمبادرة وزارة الثقافة الرامية لإعادة الفعاليات الثقافية تدريجيا، ضمن الشروط الصحية، وهي مخصصة للعروض المصرية الحية، التي قدمت علي مسارح الجمهورية والمكشوف بالأوبرا  ومركز الهناجر، ومسرح معهد الفنون المسرحية، بمشاركة ١٣ عرضا تمثل مختلف مؤسسات الانتاج المسرحي الرسمية والمستقلة.

وتمثلت القيمة المالية لجوائز المسابقات الثلاث في 75 ألف جنيه، والدرع الذهبية وشهادة المهرجان لعرض المركز الأول، 50 ألف جنيه، والدرع الفضية وشهادة المهرجان للعرض الذي يحل ثانيا.

وأقيم على هامش المهرجان عدة ورش وندواته بنفس المزج بين الحي "اللايف" والـ"أون لاين" عبر برامج التواصل .

واحتفل المهرجان في خامس أيامه يوم 5 سبتمبر بيوم المسرح المصري، علي خشبة المسرح القومي أيضا محاولا استعادة بريق الاحتفالية التي اتفق المسرحيون المصريون علي موعدها تكريمًا  للضحايا والناجين من حادث بني سويف الشهير، وتشهد الفعالية احتفالا يليق بالمسرح المصري وتاريخه.

وشهد الاحتفال عرضا من إخراج "ناصر عبدالمنعم" فضلا عن تكريم المخرجون فهمي الخولي، خالد جلال، عبدالرحمن الشافعي، حمدي طلبة، الفنانة رجاء حسين، وأسماء الراحلون الكاتب د. محسن مصيلحي، مصمم الديكور حسين العزبي، المخرج حسين محمود، وأيضا تكريم أسم الناقد د. على الراعي كجزء من الإحتفاء بمئويته.

وفي يوم إفتتاح الدورة الـ 27 للمهرجان كرمت وزيرة الثقافة 8 من رموز الإبداع المسرحى المغاير، تصدرهم اسم الناقد والأكاديمي د.حسن عطية، والمخرج الذي رحل شابا منصور محمد، واسم أستاذ التمثيل والإخراج د.سامي صلاح،و المخرج سامي طه، والمسرحية اللبنانية مايا زبيب الكاتبة والمخرجة والممثلة، والمخرج السويسري ميلو راو- المدير الفني لمسرح جنت، والمخرج والسينوغراف الفرنسي برونو ميسا، ومؤسس مسرح  كانتا بيلي المخرج نولو فاكيني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان المسرح التجريبي يطلق مسابقته الثالثة لـ العروض الحية

إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على مسابقة "العروض الحية" بمهرجان المسرح التجريبي 2020

وسط إجراءات احترازية .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان المسرح التجريبي

سوسن بدر تقدم افتتاح المسرح التجريبي .. ووزيرة الثقافة: إقامته كانت تحديا كبيرا

افتتاح الدورة 27 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي .. وزيرة الثقافة تكرم 9 شخصيات مصرية وعالمية

السبت .. "التجريبي 2020 " يحتفل بيوم المسرح المصري

ترشيحاتنا

بـ التايجر.. المطربة بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة

أصيب أثناء الامتحانات.. كورونا تقضي على حلم طالب ثانوية عامة بحصوله على 79%

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات..وعيار 21 يسجل 849 جنيها للجرام

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في أولى حلقات برنامجها على صدى البلد

أهم الأخبار.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء .. للمرة الثانية صالح جمعة متهم.. الحكومة تنفى 12 شائعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من مشروب الشعير يوميا؟

كنز فيتامينات.. 5 فوائد غير متوقعة لـ زيت السمك على الصحة

بـ التايجر.. المطربة بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة