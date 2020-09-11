بعد انفصال 4 سنوات.. مذيع بريطاني شهير يقرر رد طليقته ولحيته تمنع ذلك

أربعة أعوام عاشها مذيع بريطاني شهير بعيدا عن زوجته بعد انفصاله عنها، وعند محاولة لم الشمل مجددا معها لم تتعرف عليه بسبب تغير شكله ولحيته الطويلة.





ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية توقف النجم التلفزيوني "نيك نولز" البالغ من العمر 57 عامًا في مقهى بلندن لرؤية زوجته السابقة، التي طلقها في عام 2016.





وخلال مقابلته زوجته السابقة، كان مرتديا قميصا أزرق اكن بأكمام طويلة، وبنطال جينز غير رسمي، وممسكا بيده حقيبة التسوق، بالإضافة إلى تغيير كلي في شكله بسبب لحيته الطويلة، وشعره الأكثر طولا من المعتاد.





وعندما شاهدته جيسيكا لم تتعرف عليه في البداية، وبدا الأمر طريفا لهما، وكان قد التقى الزوجان السابقان في عام 2009، وتزوجا بعد ثلاث سنوات قبل إنجاب ابنهما إيدي في عام 2014.





وانفصلا في عام 2016، ورغم ذلك دعم حبيبته جيسيكا هاتفيا خلال معركتها ضد سرطان عنق الرحم، و على الرغم من الصعوبات في استمرار حياتهما معا إلا أنه بعد مرور 4 سنوات وجدا أن العودة هي الحل الأنسب.



