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منوعات

بعد انفصال 4 سنوات.. مذيع بريطاني شهير يقرر رد طليقته ولحيته تمنع ذلك

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:59 م
نيك نولز وزوجته السابقة
نيك نولز وزوجته السابقة
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يارا زكريا
أربعة أعوام عاشها مذيع بريطاني شهير بعيدا عن زوجته بعد انفصاله عنها، وعند محاولة لم الشمل مجددا معها لم تتعرف عليه بسبب تغير شكله ولحيته الطويلة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية توقف النجم التلفزيوني "نيك نولز" البالغ من العمر 57 عامًا في مقهى بلندن لرؤية زوجته السابقة، التي طلقها في عام 2016.

وخلال مقابلته زوجته السابقة، كان مرتديا قميصا أزرق اكن بأكمام طويلة، وبنطال جينز غير رسمي، وممسكا بيده حقيبة التسوق، بالإضافة إلى تغيير كلي في شكله بسبب لحيته الطويلة، وشعره الأكثر طولا من المعتاد.

وعندما شاهدته جيسيكا لم تتعرف عليه في البداية، وبدا الأمر طريفا لهما، وكان قد التقى الزوجان السابقان في عام 2009، وتزوجا بعد ثلاث سنوات قبل إنجاب ابنهما إيدي في عام 2014.

وانفصلا في عام 2016، ورغم ذلك دعم حبيبته جيسيكا هاتفيا خلال معركتها ضد سرطان عنق الرحم، وعلى الرغم من الصعوبات في استمرار حياتهما معا إلا أنه بعد مرور 4 سنوات وجدا أن العودة هي الحل الأنسب.

ويصف العزوبية بأنها فترة إيجابية وأثرت على حالته النفسية للأفضل، خاصة الشهور الثلاثة التي مكثها في المنزل خلال جائحة كورونا، جعلته يشعر بقيمة الأشياء الحقيقية.
بعد انفصال 4 سنوات.. مذيع بريطاني شهير يقرر رد طليقته ولحيته تمنع ذلك
بعد انفصال 4 سنوات.. مذيع بريطاني شهير يقرر رد طليقته ولحيته تمنع ذلك
بعد انفصال 4 سنوات.. مذيع بريطاني شهير يقرر رد طليقته ولحيته تمنع ذلك
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