رئيس مجلس النواب الليبي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن "القوات المسلحة الليبية مع التزامها بوقف إطلاق النار جاهزة للرد علي أي عدوان أو خرق من أي جهة وبأي وقت".









وأضاف صالح "نؤكد على إعلان وقف إطلاق النار والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة".





وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن الشعب الليبي يحتاج إلى سلطة جديدة موحدة تحظى بدعم دولي.





وأضاف صالح: "نعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا وفق مخرجات برلين".





وتابع صالح "اجتماع المغرب لم يهدف لتوزيع المناصب على أشخاص ويجب أن يضمن المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة تمثيل كافة الأقاليم".





وأكد صالح أن "الضائقة المالية التي تتعرض لها البلاد سببها سيطرة الميليشيات المسلحة على المصرف المركزي".





واختتمت أمس الخميس، أعمال جلسات الحوار الليبي الذي يضم مختلف الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، بالرباط، تحت الرعاية المغربية.





وأكد وفد مجلس النواب الليبي أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار في بوزنيقة، لافتا إلى تطلعه إلى ليبيا موحدة ومستقرة.





وذكر البيان الختامي للحوار الليبي أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن المناصب السيادية، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية هي التي أججت النزاع.





ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على حل مشاكلهم من دون وصاية.





وأعرب بوريطة عن شكره "لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أعربت عن تأييدها لحوار بوزنيقة".