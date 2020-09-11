AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الليبي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:33 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
Advertisements
أحمد محرم
أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن "القوات المسلحة الليبية مع التزامها بوقف إطلاق النار جاهزة للرد علي أي عدوان أو خرق من أي جهة وبأي وقت".


وأضاف صالح "نؤكد على إعلان وقف إطلاق النار والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة".

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن الشعب الليبي يحتاج إلى سلطة جديدة موحدة تحظى بدعم دولي.

وأضاف صالح: "نعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا وفق مخرجات برلين".

وتابع صالح "اجتماع المغرب لم يهدف لتوزيع المناصب على أشخاص ويجب أن يضمن المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة تمثيل كافة الأقاليم". 

وأكد صالح أن "الضائقة المالية التي تتعرض لها البلاد سببها سيطرة الميليشيات المسلحة على المصرف المركزي".

واختتمت أمس الخميس، أعمال جلسات الحوار الليبي الذي يضم مختلف الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، بالرباط، تحت الرعاية المغربية.

وأكد وفد مجلس النواب الليبي أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار في بوزنيقة، لافتا إلى تطلعه إلى ليبيا موحدة ومستقرة.

وذكر البيان الختامي للحوار الليبي أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن المناصب السيادية، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية هي التي أججت النزاع.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على حل مشاكلهم من دون وصاية. 

وأعرب بوريطة عن شكره "لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أعربت عن تأييدها لحوار بوزنيقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح جلسة الحوار الليبي في الرباط .. بوريطة يطالب بإعادة الثقة بين أطراف الأزمة الليبية

العربية: الوفود الليبية تطالب بتمديد المفاوضات في بوزنيقة

البيان الختامي لـ الحوار الليبي في المغرب: التوصل لاتفاقات بشأن المناصب السيادية

رئيس مجلس النواب الليبي: الشعب بحاجة إلى سلطة جديدة موحدة

ترشيحاتنا

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

بينها الجيزة| 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء حتى الآن..مستندات

التعليم العالي تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

لأصحاب الوزن الزائد .. 3 خضراوات لا تحتوي على سعرات حرارية

ويزو تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. كل سنة وانت طيب يا قائد

AdvertisementS

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

عايزة رفرف وفانوس وكبوت .. تلفيات سيارة اللاعب صالح جمعة

بالمستندات.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة

بينها الجيزة| 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء حتى الآن..مستندات

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة

تخيلتها عارية.. اعترافات جديدة للمتهم بمذبحة كفر الدوار بالبحيرة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

أصيب أثناء الامتحانات.. كورونا تقضي على حلم طالب ثانوية عامة بحصوله على 79%

التحريات: صالح جمعة قاد سيارة شقيقه منتهية الترخيص واصطدم بسيارتين

التعليم العالي تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

احذر يا أهلي.. مدرب الوداد الجديد خبير هجومي بلا ألقاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهتار.. فيديو لطفل يقود شاحنة على طريق سريع يثير الغضب.. شاهد

لأصحاب الوزن الزائد .. 3 خضراوات لا تحتوي على سعرات حرارية

بإطلالة عصرية .. لقاء الخميسي تجذب قلوب متابعيها .. شاهد