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تعليم

عميد تجارة القاهرة: لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:00 م
كلية التجارة جامعة
كلية التجارة جامعة القاهرة
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أحمد علام

قال الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة جامعة القاهرة إن التعليم الهجين من المقترحات الجيدة التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة ويجب تعميمها على كل المؤسسات التعليمية ، لافتًا إلى أن التعليم سيخفف الأعباء عن الجامعات والأماكن العامة مثل وسائل المواصلات والطرق العامة والمترو وغيرها من الأماكن التي تشهد وجود تزاحم بين الطلاب ويجعل الكثير يستفيد من التكنولوجيا بشكل أكبر

 

وأوضح الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة، في تصريح لـ" صدى البلد"، أنه تم تجهيز المقررات التعليمية الخاصة بكلية التجارة الكترونيًا  بالإضافة إلى تكليفات بإنشاء منصات وبرامج خاصة للامتحانات الالكترونية، و الاستفادة بالشكل الأمثل من التكنولوجيا خلال هذا العصر ، موضحًا إلى عدم وجود أي نية من إلغاء الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية .

 

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وأكد عميد كلية تجارة  أن هناك سيناريوهات سيتم تطبيقها في حالة ظهور موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، وأهمها تطبيق نظام التعليم عن بعد بشكل كامل لكل السنوات الدراسية وكل المجموعات ، مشيرًا إلى أن  الكلية ملتزمة بالتعليمات التي شدد عليها الدكتور محمد عثمان الخشت من خلال تطبيق المنصات التعليمية

  

وسبق أن صرح الدكتور محمد حسن سابقًا، بتوافد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة على كلية تجارة قسم الانجليزي ، وهذا يجعلهم في يضعون معايير لإستقبال الطلاب منها ترتيب لكل الطلاب وفقًا للمجموع الاعتمادي (المجموع الكلي بإضافة اللغة الانجليزية) بشرط ألا يكون الطالب حاصل على مجموع في اللغة الانجليزية أقل من الـ 80% ويتقسم كل شعبه على حده


ونوه إلى أن أي طالب يرشح له مكتب التنسيق كلية تجارة اقاليم وأراد أن يلتحق بالبرنامج يكون من داخل المقر الرئيسي للكلية داخل جامعة القاهرة ، ويتم قبول أكبر عدد يصل بـ 400 طالب .

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