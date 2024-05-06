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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: هنية أبلغ الوسطاء المصريين والقطريين بالموافقة على وقف إطلاق النار

مصر وقطر
مصر وقطر

أبلغت حركة حماس، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا بالوسطاء في مصر وقطر وأبلغهما الموافقة على مقترحهم بشأن وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

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حماس: هنية أبلغ الوسطاء المصريين والقطريين بالموافقة على وقف إطلاق النار

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صرح مصدر قيادي في حركة "حماس" بإن "الحركة أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وفق ما ذكرت وكالة قدس برس.

كما ذكرت مصادر أن وفد لحماس سيتوجه غدا الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتلق بعد تأكيدا على إعلان حماس قبولها بمقترح وقف النار.

وذكر مصدر في حماس أن الحركة وافقت على مقترح لوقف النار لـ 6 أسابيع.

وكانت "حماس"، أعلنت أمس الأحد، أن جولة المفاوضات التي انطلقت في القاهرة أول أمس السبت، انتهت "وسيغادر وفد حركة حماس القاهرة، للتشاور مع قيادة الحركة".

وأكدت "حماس" تعاملها "بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و735 شهيدا، وإصابة 78 ألفا و108 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
 

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