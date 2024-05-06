غارة إسرائيلية تدمر منزلا في عيتا الشعب جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارة على بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عيتا الشعب ودمره بالكامل.

وقال جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إن طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقها حزب الله من لبنان أصابت منطقة بالقرب من مستوطنة المطلة الشمالية؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور تفاصيل عن الإصابات المحتملة في الحادث.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيليان أصيبا في هجوم حزب الله بدون طيار على منطقة المطلة.