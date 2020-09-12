بيت الأمة يفتتح مقره الجديد.. ويجدد الثقة في بهاء أبو شقة.. ورئيس الوقد: لن نقبل بأقل من 40 مقعدا بالقائمة الوطنية

بهاء أبو شقة:

- لن نقبل أقل من 40 مقعدًا في قائمة مجلس النواب

- هناك حملة شرسة على حزب الوفد.. وسنتصدى لها بالقانونإ

- إطلاق اسم فؤاد سراج الدين على المقر الجديد ببيت الأمة





افتتح أمس الجمعة، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، المقر الجديد المُلحق بالمقر الرئيسي للحزب في بولس حنا بالدقي، بحضور عدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة على مستوى الجمهورية.





وقدّم النائب الوفدي سعد بدير شرحًا كاملًا لعملية التطوير الشامل التي لحقت بالمقر الرئيسي للحزب في تحدي الـ 60 يوم، من أعمال تطوير لمنظومة الأمن ونظام التشغيل الموصول بنظام العمل الإلكتروني لشئون العضوية لمعرفة هوية كل المترددين على الحزب، مُلحق بكاميرات مراقبة للحفاظ على أمن وسلامة بيت الأمة وأعضائه.





وأكد "بدير" أن المقر الرئيسي لمنظومة الأمن مُلحق به مكتب لخدمة المواطنين يتلقى الشكاوى والطلبات ليقوم نواب حزب الوفد بعرضها على المسئولين والمحافظين والعمل على حلها، ليكون الوفد حلقة الوصل بين المواطن والمسئول.





وأشار النائب الوفدي إلى قاعات المقر الجديد المُلحق بالمقر الرئيسي والمؤهلة لاستقبال كبار الزائرين من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمسئولين، ليكون أكبر كيان حزبي وسياسي يليق بتاريخه الذي يمتد إلى أكثر من 100 عام.





وأوضح "بدير" أن أعمال التطوير شملت تنظيف وتجميل ساحة الحزب وواجهة الجريدة، لتتسع الساحة لاستقبال أكثر من 1500 فرد، ولفت إلى أن تلك الأعمال شملت أيضًا تطوير شامل لمسجد الحزب "مسجد الرحمن"، قائلًا: "إن حزب الوفد باقٍ والأشخاص زائلون، وهذا التطوير سيتوارثه جيل بعد جيل".





وقدّم النائب الوفدي جزيل الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة وشركة المياه والشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة لإسهاماتها في أعمال التطوير التي نفذها حزب الوفد بمحيط المقر.





وقال طارق سباق، مساعد رئيس حزب الوفد، إن رئيس الوفد أطلق اسم الزعيم الخالد فؤاد باشا سراج الدين على هذا المقر فمن باب أولى أن تسمى القاعة الرئيسية باسم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.





وجدد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الثقة في المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤكدين أنه شخصية وطنية ويعمل من أجل مصلحة الوطن والوفد.





وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إطلاق اسم فؤاد سراج الدين على المقر الملحق الجديد بالمقر الرئيسي بالحزب بـ بيت الامة والذي يتضمن قاعة اجتماعات كبيرة تضم 500 شخص بالإضافة إلى أربع قاعات تضم كل منها 50 شخصا وعددا من المكاتب الإدارية تقديرا لدوره الوطني.





وقال أبو شقة إن فؤاد باشا سراج الدين هو صاحب الفضل الأول في عودة الحزب وشراء الحزب الذي يؤكد أن الوفد يحمل قضايا الوطن جيل بعد جيل بمبادئ ثابتة.









وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لن يقبل في انتخابات مجلس النواب القادمة أقل من 40 مقعدا في القائمة بجانب التنسيق على الفردي.





وأوضح أبو شقة أن الجميع يشاهد الشخصيات التي تأتي لحزب الوفد لتخوض الانتخابات بالنظام الفردي وجميعها شخصيات يعرفها الجميع.









وأشار أبو شقة إلى وجود مخطط لتصدير مشهد للخارج والهدف منه هدم حزب الوفد، وأنه في حقيقة الأمر هدم حزب الوفد يعني هدم الدولة المصرية لأنه يمثل المعارضة الوطنية والتي تعد جزءا من نظام أي دولة ونشر الشائعات في هذا الأمر مخطط له لذلك لم نسمح لهدم حزب الوفد.









وأضاف أبو شقة انه لم يعرف أي اسم حتى الآن من الأسماء التي ستضمها قائمة انتخابات مجلس النواب حتى اسم ابنته، مؤكدًا أنه يعمل من اجل الوفد ورفض مناصب كثيرة ولكن قبل منصب رئاسة الوفد من أجل الوفد ومن أجل حبه للوفديين.





وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك حملة شرسة على حزب الوفد، وإنه يقدر الديمقراطية التي تكفل حرية الرأي والرأي الآخر.





وأوضح أبو شقة أن الوفد، حزب الديمقراطية وهي الإجماع على ما ينتهي إليه الجميع، لافتا إلى أنه يعمل من خلال لوائح وقواعد دستورية تنص على أن انتخاب الرئيس في أي دولة، وهو تفويض من المواطنين ويحق له اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الدولة.





وشدد أبو شقة على أنه سوف يتخذ الاجراءات لحماية الوفد والوفديين، قائلا: "أي شخص سيتجاوز سوف نتخذ الاجراءات وسيتم فصله وإن قام برتكاب وقائع تشكل جرائم جنائية سوف نحول الأمر إلى الجهات المختصة وإن فعل هذا الأمر فهو ليس وفدي ولكن الوفدي هو من يحافظ على مستقبل الوفد".





وأوضح أبو شقة أنه لم يسمح بالجلوس على كرسي مهتز ولا مسيرة عرجاء لذلك سوف يتصدى بالقانون، وتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة لأن الأمر يتخص بأمن الوفد وإحداث فوضى في الحزب وأنه كلف الشئون القانونية للحزب للقيام بهذا الأمر وأيضا تقدم ببلاغ آخر بالصفحات التي تتحدث باسم الحزب.





وتابع أبو شقة: "من تسول له نفسه أنه سوف يتطاول سوف يتم ملاحقته قانونيا للدفاع على مصلحة هذا الحزب وليس لي هدف شخصي في هذه الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حزب الوفد".





وأضاف أبو شقة أن أحد الأشخاص عرض 35 مليون جنيه ليكون في قائمة حزب الوفد في الانتخابات ولكنه رفض هذا الأمر؛ لأن الوفد للوفديين والامر ليس بيع مقاعد وليس في ساحة مزادات، وأن الحزب مستعد لها بشكل جيد.