بعد إصابة عدد كبير من التلاميذ بـ كورونا.. إغلاق تام لمدرسة ابتدائية





لكن من يرى مصائب غيره قد يجد حلًا لتجنب التعرض لها، فقد أصاب القلق أولياء الأمور في مصر وحول العالم من إمكانية تفشي فيروس كورونا بين التلاميذ داخل المدارس.





ورغم وجود شواهد بعدم تفشي الفيروس بأعداد كبيرة بين الأطفال إلا ان إغلاق مدرسة ابتدائية بريطانية بأكملها اليوم أثار حيرة العالم، وذلك بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد كبير من التلاميذ





ورغم تحسن حالة الأطفال بالعلاج إلا أن المدرسة صرحت في بيان: "تم إغلاق أكاديمية Freshwaters الابتدائية أمس بسبب ظهور أعراض مشابهة لفيروس كورونا على عدد من التلاميذ".





وأضاف البيان: "شعرنا أنه من الحكمة اتباع نهج حذر وطلبنا من التلاميذ والموظفين البقاء بالمنزل، في انتظار نتائج الاختبار؛ وخلال هذا الوقت سنقوم بحملة تنظيف عميق، وإجراءات حكومية صارمة ومستعدون للاستجابة بسرعة عندما تكون هناك حالات مشتبه فيها لـ Covid-19 في مدارسنا. يعمل التلاميذ في فقاعات ، كما هو موصى به ، لتمكين أقل قدر ممكن من التشويش على مجموعات المدرسة بأكملها.