بإطلالة ملائكية.. حنان مطاوع تبرز رشاقتها

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وخطفت حنان مطاوع الأنظار بمكياجها الجذاب وقوامها المثالي الذي يوضح مدى فقدانها الكثير من الوزن خلال الأيام الأخيرة.





كشفت إطلالة حنان مطاوع الملائكية عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





أما من ناحية الجمال، فاعتمدت ترك شعرها الكثير منسدل كالحرير على الأكتاف.





يذكر أن الفنانة حنان مطاوع، شاركت في بطولة مسلسل "بنت القبايل" ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

https://www.instagram.com/p/CFBA5S4pyOu/?igshid=ao2pkfvfn7dr