AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتقدم على فولهام بهدف لاكازيت في الشوط الأول.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:29 م
هدف آرسنال في شباك
هدف آرسنال في شباك فولهام
Advertisements
محمد السعيد
تقدم فريق آرسنال على نظيره فولهام بهدف دون رد، في الشوط الأول من  المباراة التي تجمعهما، في افتتاح الموسم الجديد، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال الأساسية لمواجهة فولهام.

جاء هدف آرسنال من تسديدة من ويليان من داخل المنطقة ارتدت من حارس فولهام ليضعها ألكسندر لاكازيت في الشباك في الدقيقة التاسعة، مسجلا أول أهداف الموسم الجديد في البريميرليج .

سيطر آرسنال على الشوط الأول بنسبة 53 % وسدد 7 تسديدات منهم 3 على المرمى، فيما سدد فولهام تسديدتين منهم كرة وحيدة على المرمى.

يذكر أن  فريق آرسنال  أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثامن بـ 56 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. برايتون يتقدم على نورويتش سيتي بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. وولفرهامبتون يتقدم على إيفرتون بهدف في الشوط الأول

الشوط الأول.. توتنهام يتعادل إيجابيا 1 - 1 مع أرسنال ..فيديو

توتنهام يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على أرسنال في الدوري الإنجليزي.. فيديو

شوط أول سلبي بين الجونة والاتحاد بـ الدوري

الدوري الممتاز.. المصري يتقدم على بيراميدز بهدف محمود وادي في الشوط الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

أولهم السولية.. لجنة التخطيط بالأهلي تقرر تعديل عقود بعض لاعبي الفريق

50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء بالريف.. خصم 25% حال سداد قيمة التصالح دفعة واحدة.. ومدينة الخصوص بنيت بالكامل على أراض زراعية.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

بسبب أطماع أردوغان الاستعمارية.. واشنطن تلوح بالانسحاب من قاعدة إنجرليك والتوجه لـ سودا اليونانية

مستشار أردوغان: تركيا ليست عدوا لمصر.. ولا ندعم الإخوان

تحذيرات ومفاجآت.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في ملف التصالح بمخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه