بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة





وظهرت سهر بإطلالة سوداء بتي شيرت اسود وعليه بعض النقوشات، نسقت عليه بنطلون اسود برمودا وعليه قبعة سوداء ، وتألقت سهر بشعرها الاسود والذي نسقته بشكل انيق مع القبعة .





والتقطت صورة وهي تقف في البلكونة ، مع مكياج انيق مناسب لاطلالتها ، واكتفت سهر برفع الصورة دون كتابة اي تعليق ولكنها وضعت صورة وردة في تعليق علي الصورة .





وانهالت التعليقات علي سهر بمجرد نشرها للصورة قمر واخرون " اكثر ممثلة موهوبة ".