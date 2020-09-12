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مرأة

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سهر الصايغ علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة .

وظهرت سهر بإطلالة سوداء بتي شيرت اسود وعليه بعض النقوشات، نسقت عليه بنطلون اسود برمودا وعليه قبعة سوداء ، وتألقت سهر بشعرها الاسود والذي نسقته بشكل انيق مع القبعة .

والتقطت صورة وهي تقف في البلكونة ، مع مكياج انيق مناسب لاطلالتها ، واكتفت سهر برفع الصورة دون كتابة اي تعليق ولكنها وضعت صورة وردة في تعليق علي الصورة .

وانهالت التعليقات علي سهر بمجرد نشرها للصورة قمر واخرون " اكثر ممثلة موهوبة ".
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