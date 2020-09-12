طرحت الإعلامية راندا فكري سؤالاً خلال برنامجها، قائلة:" الستات عايزة إيه سؤال مبقتش عارفة اجابته".

وتابعت فكرى خلال تقديمها برنامج " أنت الراجل" عبر فضائية "المحور" قائلة:" بقينا عايشين فى عصر أسمه تنمرد المرأة مش تمرد المرأة ياريت لسه عايشين فى عصر تمرد المرأة".





وانتقدت راندا فكرى، ردود أفعال رواد التواصل الإجتماعى البنات خاصة المتزوجات على منشور كانت تسأل فيه امرأة متزوجة، قائلة:" بتفطرى جوزك إيه"، لافتة إلى أن معظم الردود جاءت سلبية للغاية.





ووجهت حديثها للبنات قائلة:" دا دورك تعملى فطار للراجل زى ما هو دوره يتحمل مسئوليتك".





وقالت راندا فكري للبنات: طول ما أنتي بتتنمردي عالرجاله هاتعنسي.























