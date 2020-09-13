مرسيدس تخسر قضيتها ضد شارب اليابانية

ربحت شركة شارب اليابانية قضية انتهاك براءات اختراع تقنيات الهاتف المحمول التي كانت رفعتها ضد مرسيدس وأصدرت المحكمة حكمًا يسمح لشركة شارب بوقف مبيعات سيارات مرسيدس وقالت المحكمة أن مرسيدس استخدمت تقنيات من شركة شارب دون ترخيص.





تواترت انباء مؤخرا عن معركة قانونية كبيره خاضتها شركة مرسيدس الالمانية لصناعة السيارات ضد العديد من شركات التقنيات وانتصرت ايضا شركة نوكيا عليها مؤخرا في محكمة مانهايم في 18 أغسطس الماضي و لكنها لم تحظر مبيعات مرسيدس حتي الان .





وقدمت شركة مرسيدس ببيان بخصوص قرار المحكمة وقالت نحن لا نفهم قرار المحكمة ونطعن علي الحكم و لا تتوقع توقفالإنتاج أو البيع فلدينا رأي مختلف حول كيفية ترخيص براءات الاختراع عند دمجها في السيارات .





علقت مرسيدس علي الحكم و اقرت انة يتعلق بأجزاء صغيرة لأن شارب سحبت مطالبتها جزئيًا، بسبب إبرام ترخيص بين مورد مرسيدس وشارب .



