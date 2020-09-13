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منوعات

شرطية تعثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس وبظهره سكين حاد.. صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثرت الشرطة الأرجنتينية على طفلة حديثة الولادة ملقاة في لفة من القماش داخل كيس بلاستيكي أبيض على الطريق وكأنها شنطة للقمامة.


وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شرطية أرجنتينية لفت انتباهها صوت صراخ طفل حديث الولادة في الشارع، فتتبعت الصوت حتى وصلت إلى ذلك الكيس البلاستيكي الذي وضع فيه الطفل.


قالت الشرطية إن الطفل يبدو عليه التعب الشديد بسبب صوت صراخه المستمر، وبفحصه لم يتم العثور على أي عنوان لتصل من خلاله إلى أهله ولكنها وجدت ما هو أبشع من إلقاء الطفل في الشارع، فقد عثرت على سكين حاد موضوع خلف ظهره أصابه ببعض الجروح.


قامت الشرطية باحتضان الطفل حتى هدأ ونام بين ذراعيها وسلمته لأقرب نقطة شرطة لإيداعه بأحد المراكز المختصة بالعناية بالأطفال لحين الوصول لوالديه. 
شرطية تعثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس وبظهره سكين حاد.. صور
شرطية تعثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس وبظهره سكين حاد.. صور
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