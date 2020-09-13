صحف السعودية اليوم: إصابات كورونا في المملكة تتجاوز 325 ألفا.. ميليشيات الحوثي تستهدف حيا سكنيا في مأرب بـ3 صواريخ.. تركيا تسحب سفينة التنقيب من شرق المتوسط... واليونان ترحب

ولي العهد يوجه بترميم مباني التراث العمراني ذات القيمة التاريخية وسط الرياض

المملكة تستعرض أمام الأمم المتحدة استجابة مجموعة العشرين للتداعيات الاقتصادية “لكوفيد – 19”

سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إماراتية ومعهد إسرائيلي للعلوم

إيران تؤجل محاكمة البريطانية زاغاري راتكليف

بومبيو من قبرص: أمريكا قلقة للغاية من تحركات تركيا في المتوسط

أمريكا تدرس نقل قواتها من قاعدة إنجرليك التركية إلى جزيرة يونانية









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى مشاركة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، في اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة بممثلي مجموعة دول العشرين حول موضوع سبل توفير التمويل اللازم للتنمية في فترة ” كوفيد – 19″ وما بعده.









وألقى السفير المعلمي، كلمة المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع استهلها بالتعبير عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا التزام المملكة بمعالجة النتائج الوخيمة الناجمة عن جائحة "كوفيد – 19"، خاصة التداعيات السلبية التي تطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وبالبلدان النامية.









وأبرزت صحيفة "الرياض" إعلان وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 325050 حالة.









وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 903 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 301836 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4240 حالة وفاة.









وقالت صحيفة "سبق" إنه انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بصون التراث والمحافظة عليه، وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، انطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، مثمنًا دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث الدائم.









وقالت صحيفة "الوئام" إن البنوك السعودية حذرت من محاولات للنصب والاحتيال عبر رسائل إلكترونية تطلب تبرعات لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









ولزيادة وعي المواطنين والمقيمين بالمملكة، نشر حساب البنوك السعودية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا مقتضبا قال فيه: "احذر رسائل البريد الإلكتروني التي تدّعي أنها صادرة عن موظفين بمنظمات صحية تطلب تبرعات مالية لعلاج فايروس كورونا".









وقالت صحيفة "سبق" إن خبراء البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" أشادوا بتجربة المملكة في إجراء الاختبار التحصيلي عن بعد، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن قصة نجاح المملكة يمكن أن تستفيد منها الدول الأخرى، في التعليم والاختبارات التحصيلية عن بعد.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الرياض" إعلان سلطنة عمان اليوم، الأحد، ترحيبها باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.









وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن «السلطنة ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل».









وأضافت: «تأمل السلطنة أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد رافدًا عمليًا ينصبّ نحو تحقيق السلام المبنيّ على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، مؤكدة أن «هذا يجسد مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع».









وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" توقيع «جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي» مذكرة تفاهم مع معهد «وايزمان» الإسرائيلي للعلوم، للتعاون «في عدد من المجالات».









تأتي هذه المذكرة في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام التاريخية التي تهدف لبناء علاقات طبيعية بين الإمارات وإسرائيل، ومن شأن هذا الاتفاق أن يؤدي إلى التعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.











وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران أجلت المحاكمة الجديدة التي كان من المقرر أن تبدأ الأحد للبريطانية - الإيرانية المسجونة منذ العام 2016 نازانين زاغاري راتكليف، وفق ما أفاد زوجها. وقال ريتشارد راتكليف لوكالة الصحافة الفرنسية «نعم تم تأجيل جلسة اليوم»، مضيفا أنه تم إبلاغ محاميها بأن المحكمة لن تنظر في «القضية اليوم».









وأوضحت صحيفة "الوئام" ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، أن إعدام النظام الإيراني للمصارع نويد أفكاري عمل وحشي.









وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى عودة سفينة الأبحاث التركية «أوروتش ريس»، التي كانت عملياتها لاستكشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، محور خلاف بين أنقرة وأثينا، إلى تركيا أمس، السبت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.









ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، مغادرة السفينة من المنطقة ال بأنه «خطوة إيجابية»، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» اليوم، الأحد.









وقالت صحيفة "الوئام" إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية نقل قواتها من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا إلى جزيرة يونانية.









وأكد سيناتور جمهوري أمريكي بارز، أن القرار يأتي بسبب السياسات "المقلقة" التي تتبعها أنقرة.









وقال السيناتور عن ولاية ويسكونسين رون جونسون، وهو رئيس الفرع الخاص بأوروبا التابع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في حديث لمجلة Washington Examiner أمس، الجمعة: "لا نعرف ماذا سيحصل لإنجرليك. نأمل في الأفضل لكن علينا وضع خطة للسيناريو الأسوأ".









في سياق متصل، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إن الولايات المتحدة لا تزال «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، ودعا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.









وتصاعدت حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.









دوليا، ذكرت صحيفة "الوئام" أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت يوم أمس، السبت، أنها سجلت 46045 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي في البلاد إلى 6.427.058 مليون، وسجلت أيضًا 1035 وفاة إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 192388.









بينما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 814 حالة وفاة و33523 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.







