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منوعات

في مشهد فريد.. سيدة تحتفل بمولودتها في حضور جدة جدتها.. صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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مريم صليب
أثارت صورة جمعت طفلة حديثة الولادة بجدة جدتها إعجاب رواد التواصل الاجتماعي حيث جمعت الطفلة ووالدتها وجدتها وجدة والدتها وجدة جدتها في نفس الصورة. 

حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن صورة الطفلة البريطانية حديثة الولادة إلوييز نالت إعجاب آلاف الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ذكرت الصحيفة أن المولودة الجديدة تصغر 97 عاما عن جدتها الكبرى، ووصفتها الصحيفة أنها من المحظوظين الذين ولدوا ووجدات جداتهم مازلن على قيد الحياة. 

جدير بالذكر أن الجدة الكبرى لتلك العائلة تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أمراض مزمنة وهي في حالة جيدة للغاية ومدركة لوجود حفيدة جديدة لها في العائلة، وحينما سألت عن السر في صحتها الجيدة قالت إنها تتبع الأكل الصحي وتحرص أن تبذل قصارى جهدها في بث الطاقة الإيجابية بين أفراد أسرتها. 
في مشهد فريد.. سيدة تحتفل بمولودتها في حضور جدة جدتها.. صور
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