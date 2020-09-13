AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بإجمالي 325651 حالة.. السعودية تسجل 601 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:59 م
السعودية تسجل 601
السعودية تسجل 601 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بواقع 601 إصابة جديدة وهو الأدنى منذ أكثر من 5 أشهر.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في المملكة إلى 325651 حالة، بعد تسجيل 601 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 1034 حالة شفاء جديدة، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا 302870 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4268 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18513 والحالات الحرجة 1326.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإجمالي 282 ألفا و824 حالة.. السعودية تسجل 1389 إصابة جديدة بـ كورونا

بإجمالي 288690 حالة.. السعودية تسجل 1428 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

في 24 ساعة.. السعودية تسجل 1287 إصابة جديدة و42 حالة وفاة بـ كورونا

الإجمالي يتخطى 310 آلاف حالة.. السعودية تسجل 1068 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

السعودية تسجل 708 إصابات كورونا جديدة.. والشفاء يقترب من 300 ألف حالة

ترشيحاتنا

فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته منة جاب الله

صديق كومان: برشلونة يرغب في ضم محمد صلاح.. واللاعب يفكر في الرحيل عن ليفربول

مخطط مختار مختار.. تفاصيل الساعات الأخيرة في الإنتاج الحربي قبل مواجهة الزمالك

خاص .. كريم فؤاد على رادار الأهلي وخطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي

شاهد.. تصميم رائع للسيارة بيجو 3008 peugeot .. اعرف سعرها

للمرة الثانية.. تخفيض سعر متر التصالح مع مخالفات البناء في الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع قرب الشتاء.. 5 أيام لاكتشاف الفرق بين كورونا والأنفلونزا

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

بالأزرق المنفوش .. أصالة تتألق في لوك جديد يخطف الأنظار