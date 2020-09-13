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حوادث

دعوى قضائية لإلزام المحامين بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:07 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
أقام مصطفى شعبان وعدد من المحامين ،دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار نقابة المحامين بتأجيل الدعوى لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى المحافظات، مع إلزام النقابة تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين التى دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، دعا من قبل الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج.
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