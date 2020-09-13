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اقتصاد

التجارة السعودية تستطلع الآراء حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:01 م
السعودية
السعودية
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قسم الاقتصاد
دعت وزارة التجارة السعودية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة، وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، عبر الرابط mc.gov.sa/PRD وعبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك قبل تاريخ 14/02/1442هـ الموافق 01/10/2020.


وأوضحت الوزارة أن مشروع القواعد يهدف إلى تشجيع مزاولة أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع أسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها، لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.


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ومن أبرز ملامح مشروع القواعد تحديد شروط الترخيص، واعتماد معايير للاعتراف بالمجالات المهنية، إضافة إلى وضع إجراءات قياسية (مؤهل علمي خبرة، تنظيم نقطي) لعملية إصدار الترخيص المهني، وتحديد حقوق والتزامات المرخص لهم.


وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء عبر الرابط التالي mc.gov.sa/PRD .
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