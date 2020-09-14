مع شقيقتها.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد قريبتها

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد احد أقاربها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت دنيا سمير غانم صورة لها مع شقيقتها وقريبتها وعلقت قائلة "عيد ميلاد سعيد يا هديه الله لعائلتنا احبك كثيرا".





وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم ، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎





وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللي وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.







