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فن

مع شقيقتها.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد قريبتها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد احد أقاربها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لها مع شقيقتها وقريبتها وعلقت قائلة "عيد ميلاد سعيد يا هديه الله لعائلتنا احبك كثيرا".

وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللي وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 


المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".
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