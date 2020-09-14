فوائد الزعتر.. يعالج ضغط الدم ويستخدم للتخسيس وللحامل

فوائد الزعتر لن تختلف عن أي أعشاب أ خرى ، ويعتبر الزعتر هو عشب من عائلة النعناع ربما تتعرف عليه من مجموعة التوابل الخاصة بك. لكنها أكثر بكثير من مجرد عنصر تم التفكير فيه لاحقًا. هو عشب من عائلة النعناع ربما تتعرف عليه من مجموعة التوابل الخاصة بك. لكنها أكثر بكثير من مجرد عنصر تم التفكير فيه لاحقًا.





وفوائد الزعتر مثيرة للإعجاب ، ويحتوي على أكثر من 400 نوع فرعي. استخدمه المصريون القدماء في عمليات التحنيط ، بينما استخدمه الإغريق كبخور.





بفضل مذاقه المميز ، ظل الزعتر عنصرًا أساسيًا في الطهي حتى يومنا هذا. لكن الزعتر يكتسب أيضًا شهرة سريعة بسبب خصائصه الطبية ، وفوائد الزعتر مثل قدرته على المساعدة في علاج حب الشباب وارتفاع ضغط الدم والزعتر لوقف السعال ولتقوية المناعة كما ان فوائد لتحسين مزاجك









فوائد الزعتر المغلي





فوائد الزعتر المغلي عديدة لما يحتويه من زيوت أساسية ومضادات الأكسدة والعديد من المكونات الأخرى ، ومن أهم فوائده: قد يخفض ضغط الدم ، ومعدل ضربات القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، وانخفاض مستويات الكوليسترول ، وعند استخدام الزعتر بدلًا من الملح عند تناول الطعام ، فإنه يقلل من الضغط.

يستخدم الزيت المستخرج من أوراقه لوقف السعال ، حيث أنه يخفف من أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد عن طريق مزجه بمستخلص اللبلاب ، ويمكن خلط أوراق الزعتر مع الشاي وشربه.

علاج التهاب الحلق ومشاكل السعال. يعزز جهاز المناعة من خلال احتوائه على نسبة عالية من فيتامينات A و C التي تحارب نزلات البرد وتفصل الجسم عن السموم والجذور الحرة. يقي من تكون العفن داخل المنزل لاحتوائه على مركب الثيمول الذي يقضي أيضًا على الآفات والحشرات والبعوض والبكتيريا والفيروسات وكذلك الجرذان والفئران ، ويمكن استخدامه بخلط أربع قطرات من الزيت معًا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ، أو اخلطي خمس قطرات من زيت الزعتر مع ما يقرب من 50 مل من الماء ، واستخدميه كمنظف منزلي.

ينظف ويعطس الفم وكذلك بعض معاجين الأسنان وسوائل الغرغرة وغسول الفم. يعمل زيت الزعتر على ضبط الحالة المزاجية ، ويؤثر بشكل إيجابي على نشاط الجهاز العصبي عن طريق تهدئة الأعصاب وإعطاء الناس شعورًا إيجابيًا. يعالج حب الشباب والبثور لما له من خصائص مضادة للجراثيم ، ويحتوي على مركب البنزويل بيروكسايد النشط ، والذي يستخدم في تصنيع العديد من كريمات ومستحضرات الوجه للأشخاص الذين يعانون من مشاكل حب الشباب. قد يقي من سرطان القولون والثدي عن طريق القضاء على الخلايا السرطانية وتعطيل عمل الجينات المسؤولة عن تكوينها ، وخاصة في حالة سرطان الثدي. يعالج مرض القلاع الشائع الذي يصيب الفم والمهبل. يساعد في علاج الأكزيما والوقاية منها وكذلك العديد من مشاكل الجلد.



فوائد الزعتر البري

فوائد الزعتر البري يحافظ على صحة القلب لما يحتويه من خصائص نشطة ، ويقوي ويتحكم في عمل القلب عن طريق الحفاظ على عمل الصمامات والشرايين والأوردة بشكل صحيح. يعالج التهاب المفاصل والألم الناتج عنه. ينشط دم الحيض التنكسي نتيجة الاضطرابات الهرمونية التي تصيب المرأة ، وينظم الدورة الشهرية عند النساء ، مما يخفف من أعراض الاكتئاب ، والتعب ، وآلام أسفل البطن ، والغثيان المرتبط بتأخر دم الحيض ، والزعتر يساعد على إنتاج هرمون الاستروجين ، وتأخير سن اليأس





فوائد الزعتر للتخسيس

من اهم فوائد الزعتر للتخسيس هو مواصفاته لفقدان الوزن بسبب القيمة الغذائية العالية للزعتر حيث انه نبات عشبي معمر يتراوح طوله من 25-30 سم ، وسيقانه رمادية اللون تميل إلى الاحمرار ، بينما أوراقه خضراء اللون وتميل إلى أن تكون صلبة ، ورأسها مزهر في أعلىها ينمو النبات في الصيف في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ​​الأبيض ، وله طعم حار كالحرير وفي نهايته يكون أبرد ، ورائحته مميزة. من أهم الزيوت التي تدخل في تكوين الزعتر زيت الثيمول ، كارفاكرول ، والبنين.

يوجد أكثر من 400 صنف من الزعتر الذي ينتمي إلى عائلة النعناع ، استخدمه المصريون القدماء في التحنيط واستخدمه اليونانيون كبخور ، وقد شارك في تحضير العديد من الأطباق من العصور القديمة وحتى يومنا هذا.

للزعتر قيمة غذائية عالية جدًا في علاج العديد من المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان لاحتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والبروتينات والمعادن ، ونتيجة لذلك فهو عشب يستخدم في التخسيس والقضاء على الوزن الزائد في الجسم.

يحتوي الزعتر على مركبات وزيوت وخاصة زيت الثيمول الذي يعزز عملية إذابة الدهون خاصة في منطقة البطن بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والأحماض التي تمنع الأكسدة وتراكم الدهون بإطلاقها والتخلص منها بالتعرق أو بوضعها على شكل فضلًا عن احتواء الزعتر على فيتامينات متنوعة فيتامين ب ، ج الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي ، وكذلك الألياف الغذائية التي تبطئ عملية الهضم وتعطي الشعور بالشبع.

كما أنه يساعد على زيادة التبول ليقي الزعتر الجسم من السموم الموجودة عن طريق وضعه مع البول ، كما أنه يقي الجسم من احتباس الماء الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية





ما فوائد الزعتر للحامل

من اهم فوائد الزعتر للحامل انه يزيد من خصوبة المرأة وقدرتها على الحمل: يحتوي الزعتر على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على زيادة قدرة الجسم الإنجابية الكلية ، كما يحتوي على فيتامين E الذي يساعد على زيادة نسبة فرص الحمل وزيادة الخصوبة وتحسنها ، لكنها حذرت من الدراسات الحديثة لزيادة أن يؤدي إلى مشاكل في قلب الطفل المولود.

يلعب دورًا مهمًا في السماح لدم الطفل بالتجلط ونمو عظامه ، لأن فيتامين K المتوفر في الزعتر يقي من فقدان قدرة الطفل على الدم من التخثر ، وله دور أساسي في التئام الجروح ، ونقصه يؤدي إلى مضاعفات شديدة خطيرة مباشرة بعد الولادة.

يساهم الزعتر في نمو قلب الجنين ، وذلك لاحتوائه على فيتامين أ الذي يلعب دورًا كبيرًا في نمو عظام الطفل وعينيه ورئتيه وقلبه. كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الدورة الدموية والجهاز العصبي والجهاز التنفسي للجنين. يساهم في السيطرة والوقاية من العدوى في الجسم. تحذير: إن تناول الزعتر الزائد عن الحد المسموح به يؤدي إلى إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

يحتوي الزعتر على فيتامين C الذي يساعد على امتصاص الحديد من الوجبات ، لأن الحديد عنصر مهم للغاية للحفاظ على نسبة الهيموجلوبين في الدم أثناء الحمل ، كما يحمي الجنين والأم الحامل من فقر الدم وفقر الدم المنجلي.

يساعد في منع ارتفاع ضغط الأم الحامل ، حيث أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يؤثر سلبًا على صحة الأم وطفلها ، لذلك ينصح الأطباء بتناول الزعتر بكميات معقولة لاحتواء فيتامين سي الضروري للحامل وجنينها.

تقلل من الشعور بالغثيان والقيء عند المرأة الحامل خاصة أثناء الصباح ، كما تقلل فيتامين ب المتوفر في الزعتر من الشعور بالغثيان. يعمل الزعتر على تسريع الحامل من خلال تنشيط عضلات الرحم مما يؤدي إلى زيادة التقلص. مهم جدا في علاج تساقط الشعر عند النساء الحوامل. كما أنه يعطي إحساسًا بالراحة ويقلل من التعب والقلق







