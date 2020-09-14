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فن

رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لزوجها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على توجيه رسالة لزوجها حمدي الميرغني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " بمناسبة عيد زواجهما عن طريق نشر صورة تجمع بينهما.

وعلقت: "كل سنة وإنت حبيبي، شكرًا لكل اللي شاركونا احتفالنا بعيد جوزنا اليوم، مكنش هيبقى حلو من غيركوا".

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، في عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.
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