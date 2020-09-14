AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدء محاكمة القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد بسويسرا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
بدأت في سويسرا، منذ قليل، محاكمة القطري ناصر الخليفي في قضية فساد حقوق بث مونديال كأس العالم  2026 و2030، بعد أن وجهت له النيابة السويسرية تهمًا تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات.

ويحاكم الخليفي في هذه القضية المعقدة والتي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقًا بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى 25 سبتمبر في محكمة الجزاء الفيدرالية في بيلينزونا، لكنها تستأنف في ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية و"فيفا" قوّضت مصداقيتها، وفقًا لقناة "العربية".

وتتركز الأضواء على فالك، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، المعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيوني. ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت إدانته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الفيفا في قفص الاتهام مجددا.. إنفانتينو يستكمل مسيرة بلاتر الفاسدة

بتهمة الرشوة.. القضاء السويسري يبدأ محاكمة القطري ناصر الخليفي

محاكمة مالك قنوات bein sports القطرية أمام القضاء السويسري فى قضايا فساد

بتهمة الرشوة.. مالك bein sports القطرية يواجه عقوبة السجن 5 سنوات

اليوم.. بدء محاكمة القطري ناصر الخليفي بتهمة الفساد

ترشيحاتنا

الطمع يقل ما جمع.. شابة تقطع يدها رغبة في المال فكان جزاءها السجن

محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند

العثور على مخلوقات شديدة الغرابة في قلب القارة القطبية أنتاركتيكا.. تفاصيل

بعد إطلاقه في مصر.. 5 مميزات في هاتف Oppo Find X2 Pro الخارق

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو

طلبها ونالها.. شقيق الشاب المتنبئ بوفاته يروي لحظاته الأخيرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند

بإطلالة ناعمة .. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد ميلاده

العازفة المعجزة| عمرها 10 سنوات.. تعزف مقطوعة تيتانيك ولا أروع.. فيديو