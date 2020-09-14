بدء محاكمة القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد بسويسرا

بدأت في سويسرا، منذ قليل، محاكمة القطري ناصر الخليفي في قضية فساد حقوق بث مونديال كأس العالم 2026 و2030، بعد أن وجهت له النيابة السويسرية تهمًا تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات.





ويحاكم الخليفي في هذه القضية المعقدة والتي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.





وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقًا بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى 25 سبتمبر في محكمة الجزاء الفيدرالية في بيلينزونا، لكنها تستأنف في ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية و"فيفا" قوّضت مصداقيتها، وفقًا لقناة "العربية".



