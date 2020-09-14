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أخبار العالم

منها المخابرات.. العراق: الكاظمي يجري تغييرات في مناصب مهمة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عدة تغييرات في مناصب إدارية بينها منصب وكيل جهاز المخابرات الوطني ومحافظ البنك المركزي العراقي.

وعين الكاظمي مصطفى غالب محافظا للبنك المركزي ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد، وخالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني.

كما تم تعيين سامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيسا لهيئة النزاهة، وسالم الجلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة.

وفي وقت سابق، تعهد الكاظمي بتنفيذ دعواته لتحقيق مطالب العراقيين، حيث اتفق الرئيس برهم صالح والممثلة الأممية في العراق بلاسخارت على توفير شروط إضفاء المصداقية على الانتخابات المبكرة وإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها ومنع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات.

وقد أكد الطرفان على ضرورة دعم خطوات مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز دور القوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتبنّي إصلاح مؤسسات الدولة كاستحقاق شعبي ووطني، ودعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية.
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