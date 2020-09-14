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أخبار البلد

61 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء شمال الشرقية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات تنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع شمال الشرقية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى  (870 الف) مشترك ويضم حوالى 61 مركز وقرية تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى (61 مليون جنيه ) كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

-  454977 متر موصلات جهد منخفض، و 55422 كجم موصلات جهد متوسط ، و13127 متر كابلات جهد منخفض،  39011 متر كابلات جهد متوسط ، 3991 عامود جهد منخفض، 507 عواميد جهد متوسط ، 33 محول قدرات مختلفة، 17 كشكا كاملا بالمحول.

 2 كشك فارغ، 8 موزعات حلقية، 12 صندوق توزيع جهد منخفض، 25 كبينة ولوحة توزيع،  23 سكينة ثلاثية.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد 10 آلاف محضر بقيمة تصل إلى حوالى  9 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
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