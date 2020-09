خطة جونسون للخروج تفقد الثقة.. ساجد جاويد يعلن عجزه عن دعم مشروع قانون السوق الداخلية

وقال جاويد وفقا لما أوضحه في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "خرق القانون الدولي خطوة جرم لا ينبغي الاستخفاف به، بعد أن درست بعناية قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة، ولم يتضح لي سبب ضرورة القيام بذلك".

It is not clear to me why it is necessary for the UK to break international law. I am regretfully unable to support the UK Internal Market Bill unamended.