الحكومة البريطانية الجديدة تواجه أزمة بسبب ساجد جاويد

تواجه الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أزمة مع بدء عملها، وذلك نتيجة الآثار المترتبة على استقالة وزير الخزانة ساجد جاويد المفاجئة.





ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، من المتوقع أن يتأخر عرض أول ميزانية سنوية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إن وزير الخزانة الجديد ريشي سناك قد يؤخر موعد الميزانية السنوية للشهر المقبل لمنح نفسه مزيدًا من الوقت للاستعداد.





وأضاف شابس في تصريحات لقناة سكاي نيوز: "أعرف أن مشروع الميزانية قد تقدم بشكل جيد ولكني أعلم أيضًا أن ريشي سناك، قد يحتاج إلى وقت".





وأشار: "لم أتأكد حتى الآن من موعد عرض الميزانية في مارس، ولكن سأتعين معرفة الأمر هذا الأسبوع".





وكان وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، قدم استقالته الخميس الماضي، في الوقت الذي أجرى رئيس الوزراء بوريس جونسون تعديلات على حكومته لتنفيذ خططه لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وعين بوريس جونسون ريشي سناك وزيرا للخزانة، بدلا لـ جاويد.





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن استقالة ساجد جاويد، جاءت نظرا لرفضه تعليمات صدرت له بالتخلص من فريق مساعديه، قائلا إنه "لا يمكن لوزير يحترم نفسه أن يفعل ذلك".